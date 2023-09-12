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18:55, 12 сентября 2023Мир

НАТО откроет штаб-квартиру на Балтийском море

В ВМС ФРГ заявили о создании штаб-квартиры НАТО на Балтийском море

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Германия готова предоставить НАТО базу бундесмарине в Ростоке для создания штаб-квартиры альянса на Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил (ВМС) ФРГ, передает РИА Новости.

«Германия уведомила НАТО о готовности предоставить региональную морскую штаб-квартиру на Балтийском море. Функции этого штаба выполняло бы военно-морское командование в Ростоке», — заявили в ведомстве.

Ранее в Швеции призвали разместить постоянные базы НАТО с целью укрепления военного присутствия в Балтийском море после вступления королевства в альянс. С таким заявлением выступил лидер Либеральной партии страны Йохан Персон.

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    Глеб Бажуткин
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