НАТО откроет штаб-квартиру на Балтийском море

В ВМС ФРГ заявили о создании штаб-квартиры НАТО на Балтийском море

Германия готова предоставить НАТО базу бундесмарине в Ростоке для создания штаб-квартиры альянса на Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил (ВМС) ФРГ, передает РИА Новости.

«Германия уведомила НАТО о готовности предоставить региональную морскую штаб-квартиру на Балтийском море. Функции этого штаба выполняло бы военно-морское командование в Ростоке», — заявили в ведомстве.

Ранее в Швеции призвали разместить постоянные базы НАТО с целью укрепления военного присутствия в Балтийском море после вступления королевства в альянс. С таким заявлением выступил лидер Либеральной партии страны Йохан Персон.