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01:35, 12 сентября 2023Мир

Байден наложит вето на законопроект палаты представителей

Inside Defense: Байден наложит вето на законопроект палаты представителей

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект палаты представителей об ассигнованиях на оборону на следующий год. Об этом пишет Inside Defense.

Издание отмечает, что «если проект представят президенту, он наложит на него вето».

Уточняется, что Белый дом не согласен с принятым палатой представителей проектом бюджета, так как он не согласуется с выдвинутыми ранее администрацией предложениями. Помимо этого, законопроект «угрожает здоровью и безопасности ЛГБТ-американцев», подчеркнули в Белом доме.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США проголосуют за начало расследования в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену.

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    Юлия Мискевич
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