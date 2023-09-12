Россиянам напомнили о прибавках к пенсии

Экономист Финогенова: пенсию за советский стаж рассчитывают с надбавками

Россиянам, которые начали работать до 2002 года, рассчитывают пенсию с надбавками, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Экономист напомнила, что стаж работы обычно состоит из трех периодов — это советский период до 1991 года, переходный период с 1992 по 2002 год, а также страховой с 2002 года. Пенсия по каждому периоду рассчитывается отдельно.

С 2002 года ее вычисляют по специальной формуле. Размер выплат складывается из фиксированной части страховой пенсии и индивидуального коэффициента. Кроме того, учитывается стоимость коэффициента, которая меняется каждый год.

До 2002 года трудовой стаж был основным показателем, влияющим на размер выплат. Начавшим работать до этого времени россиянам нужно проводить корректировку страховой пенсии, чтобы повысить ее размер.

Для них пенсионный капитал повышается на 10 процентов. За работу в советский период он вырастает на один процент. При этом прибавка к пенсии рассчитывается исходя из зарплаты, которую россиянин получал в это время.

Экономист напомнила, что средний размер зарплаты в советское время редко превышал 200 рублей в месяц. Таким образом расчетный капитал в редких случаях может быть более 200 тысяч рублей. Благодаря добавлению повышающих коэффициентов он увеличивается не более чем до 240 тысяч рублей. Этот размер пенсионного капитала соответствует 92,2 пенсионного балла. Если умножить эту сумму на стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (123,77 рубля за 2023 год), максимальная надбавка за стаж до 2002 года составит 11,4 тысячи рублей.

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