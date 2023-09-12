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04:46, 12 сентября 2023Мир

В США предрекли шаг Зеленского навстречу переговорам с Россией

Экс-агент ЦРУ Бустаманте: следующим шагом Зеленского станут переговоры с Россией

Фото: Ukranian presidental press ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сделает шаг навстречу переговорам с Россией, так как ему не остается иного выбора. Такое развитие украинского кризиса предрек экс-агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

По словам американца, Зеленский осознал, что западные страны теряют терпение в отношении прогресса Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нас воспринимают как ненадежную страну, которой мы на самом деле и являемся, и нам необходимо серьезно подумать о том, как мы собираемся договориться с русскими о каком-то разумном заключении мира или по крайней мере о прекращении огня», — объяснил вероятные мысли украинского лидера Бустаманте. Альтернатива, по мнению разведчика, отсутствует, так как у страны заканчиваются ресурсы для поддержания конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вернуться к переговорному процессу, если Россия проявит инициативу в этом вопросе. В Кремле напомнили Киеву о переговорной позиции Москвы, однако уточнили, что Украине придется исходить из реалий, существующих с марта 2022 года.

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    Александра Синицына
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