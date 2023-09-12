Песков высказался о возможных встречах Путина с лидерами Запада

Песков: потребности во встречах Путина с лидерами стран Запада сейчас нет

Потребности во встречах президента России Владимира Путина с лидерами стран Запада сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день встреча главы государства с западными лидерами «не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня».

«Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, из их заявлений», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее издание Politico обратило внимание на важность личного присутствия лидеров, а не их заместителей на подобных мероприятиях. По словам бывшего старшего советника генерального секретаря ООН Брюса Джонса, реальные сделки на G20 заключаются на частных двусторонних встречах лидеров.