В ООН отреагировали на критику со стороны Украины

Представитель генсека ООН заявил, что критика от Подоляка не удивила организацию

Критика ООН со стороны советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка не удивила организацию. Так официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на слова украинского политика, передает РИА Новости.

«Критика ООН не новость. Мы продолжаем нашу работу с усердием, как всегда», — прокомментировал он слова Подоляка.

По его словам, зерновая сделка хоть и не была планом мирного урегулирования, является единственной структурой, в которой собрались за одним столом украинские и российские военные, а также представители ООН и Турции. Дюжаррик полагает, что была создана очень полезная платформа, которую ООН надеется возобновить.