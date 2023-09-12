Поездка в Печоры закончилась для четырех кубинцев выдворением из России

Четверо граждан Кубы решили съездить в Печоры и были выдворены из России

Пограничный наряд задержал четырех граждан Кубы, находившихся в пределах пограничной зоны без индивидуального пропуска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошел 9 сентября. Поймали иностранцев в районе МАПП «Куничина Гора». Компания утверждает, что хотела съездить в Печоры с целью туризма и не знала, что находится в погранзоне.

Печорский районный суд признал кубинцев виновными по части 1.1 статьи 18.2 («Нарушение пограничного режима в пограничной зоне») КоАП и оштрафовал каждого на 500 рублей. Их решили выдворить из страны в принудительной форме. Пока друзей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России в Пскове.

Кроме того, двоих кубинцев привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») КоАП РФ. Их оштрафовали еще на две тысячи рублей.