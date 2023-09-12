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16:44, 12 сентября 2023Силовые структуры

Российская школьница получила травму позвоночника во время избиения детьми

СКР начал проверку по факту избиения девочки в ХМАО

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) следователи проверят данные об избиении 10-летней школьницы группой детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В СМИ появилась информация, что 9 сентября в Нефтеюганске несколько детей избили девочку. У нее травма позвоночника. Сейчас идет доследственная проверка.

По данным Telegram-канала Ural Mash, напали на потерпевшую два мальчика и две девочки, школьники из седьмого и восьмого классов. Сначала ученицу оскорбляли, а затем вырвали сумку из рук. Она хотела забрать свои вещи, и тогда подростки напали на нее. После избиения девочку толкнули и она упала на спину. Соседка увидела происходящее из окна — она позвонила матери пострадавшей и вызвала скорую помощь.

Избитая рассказала, что подростки запретили выдавать их личности и требовали врать, что она упала сама. Школьница боится нападавших и не раскрывает их имена.

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    Екатерина Власова
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