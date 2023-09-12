Украинский активист рассказал, что бригада ВСУ потеряла 76 военных за сутки

Украинский активист из Житомира рассказал, что 47-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) за «будничный» день потеряла 76 военных убитыми и ранеными. Об этом пишет издание «Военное обозрение».

Уточняется, что украинское подразделение потеряло за сутки 13 военных убитыми и 63 — ранеными. Издание добавило, что указанная бригада была сформирована в 2022 году, а в июне следующего года ее отправили на запорожское направление для прорыва российской обороны.

Ранее глава медицинской службы украинского батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила, что ВСУ несут большие потери на фронте, а население неадекватно оценивает перспективы армии республики. Как она считает, жители Украины относятся к боевым действиям слишком расслаблено и ошибочно уверены в скорой победе.