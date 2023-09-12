Диетолог перечислила полезные осенью продукты

Диетолог Ивашкевич: осенью следует есть больше сезонных овощей и фруктов

Осенью следует немного изменить свой рацион для поддержания иммунитета, рассказала диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич. Полезные осенью продукты она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, осенью следует есть больше сезонных овощей и фруктов, меда и чеснока — в них содержится полезный пектин. «Пектин хорошо влияет на состояние желудочно-кишечного тракта. Это яблоки, груши и сливы, также пока еще сохраняется сезон арбузов и дынь», — рассказала она.

Кроме того, Ивашкевич порекомендовала добавить в рацион зелень и содержащую большое количество витамина C и цинка облепиху. Крайне полезным в сезон простуд врач назвала чеснок, выразив сожаление, что его мало кто любит. «Чеснок помогает снизить уровень холестерина в крови, для этого достаточно съедать пару зубчиков чеснока в день. Свежий корень имбиря можно заваривать и готовить из него чай, это отличное средство от простуды», — предложила специалистка.

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