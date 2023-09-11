Врач предупредила об опасных последствиях лежания после обеда

Эндокринолог Зухра Павлова: лежание после обеда грозит развитием грыжи пищевода

Привычка полежать и вздремнуть после обеда грозит развитием грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. Об опасных последствиях лежания после обеда она предупредила в своем Telegram-канале.

По ее словам, лежать после обеда категорически нельзя. «Таким образом мы провоцируем такую неприятную штуку, как грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Если грубо, это значит, что нижние отделы пищевода и верхние отделы желудка могут переместиться в грудную полость, над диафрагмой», — написала врач.

Энкдокринолог уточнила, что на грыжу могут указывать изжога, отрыжка, икота, рвота, боль за грудиной, тахикардия, боли в области сердца, одышка, кашель, посинение кожи после еды (цианоз) и дисфагия (затрудненное глотание, когда пища начинает двигаться в обратном направлении). Кроме того, добавила она, при грыже пищеводного отверстия часто страдает также соседний блуждающий нерв.

По ее словам, с возрастом клетки организма теряют свою эластичность, и получить грыжу становится проще. После обеда эндокринолог предложила посидеть, а ложиться спать только через два с половиной часа после приема пищи.

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