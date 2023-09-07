Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 7 сентября 2023Забота о себе

Раскрыто неожиданное воздействие чая на мозг

Диетолог Бест: чай усиливает бдительность и улучшает когнитивные функции

Фото: Maryna Kazmirova / Unsplash

Врач-диетолог Триста Бест рассказала, что регулярное употребление чая положительно влияет на когнитивные способности. Неожиданное воздействие напитка она раскрыла изданию Eat This, Not That!.

Бест отметила, что чай стимулирует работу мозга благодаря аминокислоте L-теанин, которая в нем содержится. По словам диетолога, это вещество в паре с кофеином обеспечивает более плавный и устойчивый прилив энергии, усиливает бдительность и улучшает когнитивные функции.

Чай с кофеином обеспечивает легкий заряд энергии, повышает концентрацию внимания и мыслительные способности

Триста Бестврач-диетолог
Материалы по теме:
Рецепты вкусного травяного чая. Как заваривать полезный травяной напиток в домашних условиях?
Рецепты вкусного травяного чая.Как заваривать полезный травяной напиток в домашних условиях?
8 июня 2023
Простые рецепты прохладительных напитков. Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
Простые рецепты прохладительных напитков.Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
19 мая 2023

Бест уточнила, что кофеин содержится в черном и зеленом сортах чая. Таким образом, продолжила она, напитки имеют тонизирующий эффект, но злоупотреблять ими по вечерам не рекомендуется.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль перечислила россиянам правила выбора чая. По ее словам, как и при покупке скоропортящихся продуктов, при выборе чая нужно обратить внимание на срок годности.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

    Украина начала зерновой экспорт через хорватские порты

    Стало известно о планах США и ЕС сделать новый шаг в противостоянии с Китаем

    Трамп обвинил Меган Маркл в плохом обращении с Елизаветой II и вызвал на дебаты

    Диетолог назвала предотвращающие появление морщин продукты

    Назван размер гонорара Басты за концерт

    Российские военные обнаружили остров с десантом ВСУ

    Россиянин захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу в Казахстан

    Стас Барецкий рассказал о самом жутком полученном на пейджер сообщении

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости