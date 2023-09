Раскрыто неожиданное воздействие чая на мозг

Диетолог Бест: чай усиливает бдительность и улучшает когнитивные функции

Врач-диетолог Триста Бест рассказала, что регулярное употребление чая положительно влияет на когнитивные способности. Неожиданное воздействие напитка она раскрыла изданию Eat This, Not That!.

Бест отметила, что чай стимулирует работу мозга благодаря аминокислоте L-теанин, которая в нем содержится. По словам диетолога, это вещество в паре с кофеином обеспечивает более плавный и устойчивый прилив энергии, усиливает бдительность и улучшает когнитивные функции.

Чай с кофеином обеспечивает легкий заряд энергии, повышает концентрацию внимания и мыслительные способности Триста Бест врач-диетолог

Бест уточнила, что кофеин содержится в черном и зеленом сортах чая. Таким образом, продолжила она, напитки имеют тонизирующий эффект, но злоупотреблять ими по вечерам не рекомендуется.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль перечислила россиянам правила выбора чая. По ее словам, как и при покупке скоропортящихся продуктов, при выборе чая нужно обратить внимание на срок годности.