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Лига чемпионов|Финал
00:44, 2 июня 2024Спорт

Определились участники матча за Суперкубок УЕФА

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Мадридский «Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА. Участники встречи определились после завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Игра состоится 14 августа в Варшаве (Польша). Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити».

1 июня «Реал» победил в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Встреча против дортмундской «Боруссии» прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 2:0.

22 мая «Аталанта» выиграла Лигу Европы. Итальянский клуб победил в финале немецкий «Байер» (3:0). В составе команды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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