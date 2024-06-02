Определились участники матча за Суперкубок УЕФА

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА

Мадридский «Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА. Участники встречи определились после завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Игра состоится 14 августа в Варшаве (Польша). Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити».

1 июня «Реал» победил в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Встреча против дортмундской «Боруссии» прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 2:0.

22 мая «Аталанта» выиграла Лигу Европы. Итальянский клуб победил в финале немецкий «Байер» (3:0). В составе команды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.