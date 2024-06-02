Стали известны дата и место прощания с Чилингаровым

Прощание с Артуром Чилингаровым пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя

Прощание с депутатом Госдумы, профессором Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил помощник парламентария, почетный полярник Константин Зайцев в беседе с ТАСС.

Уточняется, что похоронят доктора географических наук на Новодевичьем кладбище.

Депутат ГД Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. О кончине полярного исследователя стало известно вечером 1 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России.