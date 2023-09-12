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15:22, 12 сентября 2023Мир

В США предупредили Украину о масштабном наступлении России

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия способна начать масштабное наступление

Фото: РИА Новости

Российские военные способны начать масштабное наступление. Об этом предупредил Украину бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его словам, в результате наступления украинская армия может быть вытеснена на другой берег Днепра, а возможно, речь пойдет и о наступлении на Одессу.

«Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть на карту, на диспозицию сил, местность, линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает "а" и "б", то она поставит Украину в сложное положение», — заявил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что Украина не сможет прекратить попытки контрнаступления из страха перед Западом. По его утверждению, Вашингтон не волнуют потери среди украинцев. «Если украинцы решат остановиться и вернуться к обороне, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения. Поэтому они должны жертвовать всем сейчас, надеясь, что у них останется хоть что-то», — сказал эксперт.

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    Виктория Кондратьева
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