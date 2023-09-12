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04:16, 12 сентября 2023Россия

В МИД России заявили о работе над безвизовым режимом со странами Азии

Замглавы МИД России Руденко заявил о работе над отменой виз со странами Азии
Андрей Руденко

Андрей Руденко. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В России активно работают над отменой виз со странами Азии. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко во время Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«У нас есть целый ряд стран, с которыми безвизовый режим осуществляется достаточно успешно. Эта работа очень важная, мы дальше будем ее проводить», — добавил Руденко.

Кроме того, по словам замглавы российского МИДа, продолжаются расчеты между Нью-Дели и Москвой в национальных валютах, страны от этого отказываться не собираются.

Ранее стало известно, что Россия продолжит обсуждение отмены виз со всей Латинской Америкой. Уточняется, что сейчас у России есть договоренность о безвизовом режиме с 27 государствами из 33 — это вся Южная и большая часть Центральной Америки.

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    Александра Синицына
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