В МИД высказались о поставках сельхозпродукции
МИД: Россия будет оставаться гарантом поставок сельхозпродукцииСюжетСаммит G20
Россия будет гарантом поставок сельхозпродукции, подтвердили в МИД во время саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает ТАСС.
«Российская сторона подтвердила намерение оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей, наращивать экономическую кооперацию с дружественными партнерами из числа стран мирового большинства, особенно по линии ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АСЕАН», — сказали в ведомстве.
Россия планирует активно опираться на возможности флагманской внешнеполитической инициативы президента Владимира Путина — Большого евразийского партнерства, добавили в МИД.
Ранее в ведомстве назвали условие для возвращения к зерновой сделке. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что для этого необходимо снять препоны с экспорта.