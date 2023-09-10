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12:10, 10 сентября 2023Мир

Лавров назвал условие для возвращения к черноморской инициативе

Лавров: когда снимут препоны с экспорта, мы вернемся к черноморской инициативе

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Когда снимут препоны с российского экспорта, в этот же день Москва вернется к коллективной реализации украинской части черноморской инициативы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«(Президент России Владимир) Путин четко сказал, когда будут сняты все препоны с нашего экспорта, мы в тот же день вернемся к коллективной реализации украинской части черноморской инициативы», — сказал политик.

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    Никита Абрамов
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