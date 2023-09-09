В Кремле назвали реализуемыми требования России по зерновой сделке

Песков: Россия вправе дождаться выполнения условий по зерновой сделке

Россия вправе дождаться выполнения условий по зерновой сделке и потом ее возобновить, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя вправе и считаем себя обязанными сначала дождаться все-таки этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку», — заявил он журналистам.

Песков подчеркнул, что условия Москвы по зерновой сделке прекрасно известны, не нуждаются в толкованиях и абсолютно реализуемы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что зерновая сделка может быть возобновлена в ближайшее время. Турецкий лидер назвал справедливыми ожидания Москвы по зерновой сделке.

4 сентября Путин объяснил выход страны из зерновой сделки тем, что «Запад, мягко говоря, нас обманывал на счет гуманитарных целей черноморской инициативы». По его словам, более 70 процентов продовольствия поступили в обеспеченные страны и в страны Евросоюза.