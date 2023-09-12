Названы признаки потенциальной неверности в отношениях

Психолог Алсалим назвал признаком измены внезапную очистку чатов в мессенджерах

О потенциальной неверности могут свидетельствовать внезапная очистка чатов в мессенджерах и истории браузера, полагают доктор психологии Талал Алсалим и доктор медицинских наук, сертифицированный сексопатолог Кристин Лозано. Некоторые другие признаки измены в отношениях они назвали изданию Men’s Health.

По словам Алсалима, сама по себе периодическая очистка истории браузера, сообщений на телефоне и чатов в мессенджерах не является чем-то плохим. Однако если один из партнеров делает все возможное, чтобы другой не узнал о его интернет-активности, это может быть признаком проблем в отношениях. Подозрительно выглядит и тот факт, что человек удаляет сообщения исключительно от одного контакта, добавил психолог.

Алсалим посоветовал насторожиться и в случае, если партнер внезапно отказался использовать общие для обоих партнеров гаджеты, сменил все пароли на личных устройствах, перестал расставаться со своим телефоном или обзавелся еще одним. Еще одним признаком возможной неверности специалист назвал внезапные подарки и любые нехарактерные для человека красивые жесты, больше похожие на подкуп или желание загладить вину.

В свою очередь, сексопатолог Лозано выделила в качестве красного флага изменение сексуального влечения. Она пояснила, что любые изменения либидо могут быть спровоцированы болезнью, приемом лекарств, стрессом, однако не надо игнорировать внезапное повышение или полное исчезновение интереса к интиму, если человек изначально здоров. Также, по ее словам, признаками измены могут быть желание партнера чаще проводить время вне дома и агрессия с его стороны на любые попытки узнать причину изменений в поведении и полное отсутствие сострадания при возникновении проблем. «Личные интересы — это очень важно. Но если у вашего партнера внезапно возникает множество деловых поездок или отнимающее много времени новое хобби, возможно, он проводит время с кем-то другим», — предположила Лозано.

Ранее сообщалось, что девушка сделала предложение парню и тут же была поймана на измене. Молодому мужчине посоветовали не возвращаться к невесте, которая попыталась оправдать свою неверность их якобы открытыми отношениями.