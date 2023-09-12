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16:50, 12 сентября 2023Моя страна

В Калининграде рисовавший порт художник спас мальчика и его маму

В Калининграде участник пленэра спас упавшего в Преголю мальчика и его маму

Фото: Zairon / Wikimedia

Рисовавший порт художник спас упавшего в Преголю мальчика и его маму в Калининграде. О необычном случае, произошедшем с участником пленэра Музея Мирового океана, выпускником Российской академии художеств Батразом Кучиевым, сообщает пресс-служба музея в своем Telegram-канале.

Художник рассказал, что инцидент произошел на перекрестке Правой набережной и улицы Вагоностроительной. По его словам, в тот день он вместе еще с одним выпускником Российской академии художеств пришел на набережную, чтобы написать несколько этюдов с видом на здания порта, краны и суда.

Кучиев отметил, что пришел поработать над этюдами вместе с товарищем. В какой-то момент они услышали крик. «Я оглянулся вокруг и увидел, что на бетонном парапете стоят несколько женщин и дети. Бросил краски, подбежал ближе. Оказалось, что мальчик лет шести поскользнулся и упал в воду. За ним в реку нырнула его мама», — вспомнил участник пленэра, добавив, что россиянка и ее ребенок были на поверхности воды, но не могли вскарабкаться на высокую набережную.

«Я нырнул за ними, сначала вытолкнул из воды ребенка, затем помог выбраться его маме», — подытожил Кучиев.

В пресс-службе музея отметили, что начатый в тот день этюд Батраз Кучиев завершил. Работу, которую назвали «Полдень в порту», передали в фонды Музея Мирового океана.

Ранее сообщалось, что сотрудник почты сорвал джекпот в лотерею благодаря тому, что спас потерявшегося котенка.

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    Варвара Кошечкина
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