Путин заявил о невозможности приказать людям платить за страхование жилья

Путин: страхование жилья нельзя делать обязательным

Страхование жилья в России не может быть обязательным. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей. Это ведет к тому, что бюджеты разных уровней платят за восстановление после чрезвычайных ситуаций», — пояснил глава государства.

По словам Путина, какое-то время государство продолжит брать на себя такие расходы. Президент отметил, что несмотря на рост доходов россиян, они остаются «достаточно скромными».

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательное страхование капитального ремонта. Вице-спикер Борис Чернышов направил на заключение правительства законопроект, согласно которому оказание или выполнение услуг по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также результат работ подлежат обязательному страхованию на срок не менее пяти лет.