69-я параллель
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15:51, 12 сентября 202369-я параллель

Россиянин впервые в истории прокатился на сапсерфе на Северном полюсе

Россиянин встал на сапсерф на Северном полюсе во время круиза на ледоколе

Фото: предоставлено героем материала

Москвич Антон Курпяков впервые в истории прокатился на сапсерфе на Северном полюсе. Об этом он рассказал изданию «Мослента».

«Когда под тобой четыре с лишним километра глубины, несмотря на то что лед справа и слева, это действительно страшно. Нет людей, которые не падают в воду с сапсерфа. Вопрос только в том, когда именно это случится», — отметил россиянин.

Курпяков встал на сапсерф во время летнего круиза на ледоколе, на котором он находился в качестве доктора. Он объяснил, что действовал на свой страх и риск и до последнего не понимал, удастся ли ему осуществить задуманное. Во время заплыва мужчина был в спасательном жилете, за процессом наблюдала его команда.

По убеждению Курпякова, большая ответственность, связанная с медицинской специальностью, требует качественной перезагрузки — со стрессом ему помогают справиться спорт и экстрим. В будущем россиянин планирует установить личный рекорд по сапсерфингу в Антарктиде.

Ранее житель Твери пробежал полумарафон в Арктике и покорил одно из самых труднодоступных в этих краях мест — мыс Челюскина. В жесточайших природных условиях мужчина преодолел 21 километр.

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