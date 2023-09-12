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20:44, 12 сентября 2023Ценности

Мастера назвали самые болезненные места для нанесения татуировок

В That One Tattoo Parlor назвали тату на локтях и коленях самыми болезненными

Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Мастера студии That One Tattoo Parlor из Глендейла, США, назвали самые болезненные места для нанесения татуировок. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте студии.

По словам одной из сотрудниц заведения, наиболее неприятные ощущения вызывает введение чернил под кожу пальцев. При этом она продемонстрировала свои кисти рук с рисунками на фалангах. В то же время другой специалист указал на повышенную чувствительность локтей и коленей.

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Кроме того, эксперты внесли в данный список подмышки, запястья и затылок, то есть также отметили области с тонким кожным покровом.

В апреле известный тату-мастер Гордон Джеймс из Шотландии раскрыл самую запретную для него просьбу клиентов. Эксперт заявил, что отказывается набивать одну из разновидностей мемориальных татуировок. Он не делает рисунки с добавлением в чернила праха ушедших из жизни родственников после кремации.

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    Алина Гостева
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