Мастера назвали самые болезненные места для нанесения татуировок

В That One Tattoo Parlor назвали тату на локтях и коленях самыми болезненными

Мастера студии That One Tattoo Parlor из Глендейла, США, назвали самые болезненные места для нанесения татуировок. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте студии.

По словам одной из сотрудниц заведения, наиболее неприятные ощущения вызывает введение чернил под кожу пальцев. При этом она продемонстрировала свои кисти рук с рисунками на фалангах. В то же время другой специалист указал на повышенную чувствительность локтей и коленей.

Кроме того, эксперты внесли в данный список подмышки, запястья и затылок, то есть также отметили области с тонким кожным покровом.

В апреле известный тату-мастер Гордон Джеймс из Шотландии раскрыл самую запретную для него просьбу клиентов. Эксперт заявил, что отказывается набивать одну из разновидностей мемориальных татуировок. Он не делает рисунки с добавлением в чернила праха ушедших из жизни родственников после кремации.