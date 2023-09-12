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05:31, 12 сентября 2023Путешествия

Россиянин описал дом престарелых в США фразой «произвел гнетущее впечатление»

Блогер «Дзена» пожаловался на отсутствие свежего воздуха в доме престарелых США

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в доме престарелых в США и описал его фразой «произвел гнетущее впечатление». Своим отзывом от увиденного путешественник поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что снаружи это учреждение выглядит как высокое здание, внутри которого очень длинные коридоры. Помещение полностью кондиционировано, из-за чего в нем отсутствует свежий воздух и постоянно циркулирует один и тот же спертый.

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«Это плохо проветриваемое помещение имеет довольно неприятный запах, состоящий из смеси лекарств, средств дезинфекции и грязного белья, — пожаловался он. — Никаких развлечений для постояльцев, кроме возможности смотреть в окно, нет».

По словам россиянина, из еды пожилым людям приносят лишь сухой суп, разбавленный с водой, и пюре, сделанное из готового порошка. «Каждый праздник в холле заведения устраивается для них банкет, им раздаются открытки и надувные шарики, — добавил он. — Также по этому случаю для них готовится праздничный пирог, а вечером обычно устраивается концерт».

При этом блогер отметил, что довольно часто обслуживающий персонал проявляет насилие в отношении подопечных. «Было много случаев, когда девушка, ответственная за помощь в принятии ванны одной из постоялицы заведения, грубо тащила ее за волосы и бросала на пол душевой комнаты, — пояснил он. — Были и случаи намного хуже».

Ранее в августе иностранец назвал преимущества отечественных фастфуд-ресторанов по сравнению с американскими. Ему понравились внешний вид сотрудниц российских заведений быстрого питания, высокая клиентоориентированность и новые блюда, которые не готовят в США.

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    Фариза Бацазова
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