Wi-Fi появился во всех московских школах

Ракова: все московские школы обеспечили сетью Wi-Fi и ноутбуками для педагогов

К новому учебному году завершен очередной этап проекта по обновлению цифровой инфраструктуры столичных школ, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, сетью Wi-Fi STUDY.MOS обеспечили стопроцентное покрытие всех школьных помещений, в том числе здания и помещения начальной школы. Также все педагоги получили новые рабочие ноутбуки.

«Мы начали проект "Каждому учителю ноутбук" в сентябре прошлого года. За это время более 50 тысяч столичных учителей получили новые ноутбуки — в том числе, педагоги начальных классов. Теперь все учителя используют в своей работе самое современное оборудование. Кроме того, мы обновили сетевую инфраструктуру в зданиях и помещениях школ для учеников 1–4-х классов — там появилось более 20 тысяч точек доступа. Всего же сегодня в школах организовано 70 тысяч новых точек доступа. Таким образом, теперь 100 процентов зданий школ охвачены единой безопасной сетью Wi-Fi» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что реализация проекта позволила заменить изношенное и морально устаревшее оборудование на современное и высокопроизводительное. Новая сетевая инфраструктура обеспечивает школьникам и учителям бесперебойный доступ к сервисам «МЭШ» при перемещении между помещениями школы, посещении других образовательных учреждений во время олимпиад, соревнований или занятий в кружках и секциях.

Для подключения к единой сети Wi-Fi — STUDY.MOS достаточно ввести данные учетной записи на портале mos.ru — те же, что и для входа в Электронный дневник. Благодаря этому во время посещения олимпиад, кружков, секций или прочих мероприятий в другой школе или корпусе, дети всегда будут иметь доступ к Wi-Fi и сервисам «МЭШ».

В 2022 году в рамках проекта по обновлению инфраструктуры «МЭШ» кабинеты информатики московских школ оборудовали 50 тысячами новых моноблоков.

Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», отмечают московские власти.