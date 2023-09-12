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15:52, 12 сентября 2023Силовые структуры

Глава СК взял на контроль дело россиянина за наезд на сотрудника ДПС

Глава СК заинтересовался делом водителя, сбившего полицейского в Ярославле

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела в отношении водителя, применившего насилие к сотруднику дорожно-патрульной службы (ДПС) во время погони в центре Ярославля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

На подозреваемого составлены протоколы о нарушениях ПДД, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителей власти») УК РФ.

В ночь с 9 на 10 сентября молодой человек сначала нарушал общественный порядок, устроив полуобнаженные танцы на крыше автомобиля, а после пытался скрыться на разбитом Ford Focus от полицейских. В момент поимки водитель наехал на сотрудника ДПС и оказал сопротивление при задержании.

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    Олеся Мицкевич
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