Глава СК взял на контроль дело россиянина за наезд на сотрудника ДПС

Глава СК заинтересовался делом водителя, сбившего полицейского в Ярославле

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела в отношении водителя, применившего насилие к сотруднику дорожно-патрульной службы (ДПС) во время погони в центре Ярославля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

На подозреваемого составлены протоколы о нарушениях ПДД, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителей власти») УК РФ.

В ночь с 9 на 10 сентября молодой человек сначала нарушал общественный порядок, устроив полуобнаженные танцы на крыше автомобиля, а после пытался скрыться на разбитом Ford Focus от полицейских. В момент поимки водитель наехал на сотрудника ДПС и оказал сопротивление при задержании.

