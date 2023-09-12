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19:13, 12 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский упрекнул ООН в недостаточном давлении на Россию

Зеленский упрекнул ООН в отсутствии единства в вопросе давления на Россию

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Организацию Объединенных Наций (ООН) в отсутствии единства в вопросе давления на Россию. Об этом он высказался во время онлайн-встречи со студентами из Нидерландов, сообщает пресс-служба главы республики.

По его мнению, ООН «могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира», однако страны-участницы организации, желающие продолжать отношения с Россией, больше интересуются своей экономикой, нежели ценностями.

Кроме того, украинский лидер раскритиковал «хрупкое единство» среди стран Европейского союза, которые якобы помогают Москве в обходе санкционных мер ради решения собственных экономических задач или дешевой энергетики.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что республика не добьется от ООН четких оценок и желания вести юридическую борьбу с Россией из-за бессмысленности организации. При этом он назвал ООН «пиар-конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость».

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    Георгий Нестеров
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