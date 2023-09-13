Украина атаковала Севастополь британскими ракетами

Sky News: ВСУ атаковали порт Севастополя британскими ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт Севастополя британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на собственный источник.

Речь идет о воздушном ударе, который произошел в ночь на 13 сентября по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. Жертвами атаки стали два человека, а число пострадавших достигло 26.

Помимо анонимного источника, журналисты ссылаются на слова британского адмирала Бена Ки, который также косвенно подтвердил сведения о применении Storm Shadow.

«[Украинцы] демонстрируют, что можно сделать, пользуясь инновационными идеями и готовностью пойти на риск», — сказал адмирал.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин также утверждал, что Украина атаковала Севастополь при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, по его словам, в ночной атаке на Крым ВСУ применили безэкипажные катера.