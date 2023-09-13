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16:31, 13 сентября 2023Бывший СССР

Украина атаковала Севастополь британскими ракетами

Sky News: ВСУ атаковали порт Севастополя британскими ракетами Storm Shadow

Фото: Виктория Суконникова / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт Севастополя британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на собственный источник.

Речь идет о воздушном ударе, который произошел в ночь на 13 сентября по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. Жертвами атаки стали два человека, а число пострадавших достигло 26.

Помимо анонимного источника, журналисты ссылаются на слова британского адмирала Бена Ки, который также косвенно подтвердил сведения о применении Storm Shadow.

«[Украинцы] демонстрируют, что можно сделать, пользуясь инновационными идеями и готовностью пойти на риск», — сказал адмирал.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин также утверждал, что Украина атаковала Севастополь при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, по его словам, в ночной атаке на Крым ВСУ применили безэкипажные катера.

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    Алевтина Запольская
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