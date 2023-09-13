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15:44, 14 сентября 2023Наука и техника

Обнаружен порождаемый черной дырой непредсказуемый хаос

Орбиты вокруг черной дыры в центре Млечного Пути оказались хаотичными

Фото: Scott Evans / Unsplash

Астрономы Нидерландов и Великобритании обнаружили, что сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути порождает непредсказуемый хаос в орбитах вращающихся вокруг нее 27 звезд. При этом нельзя точно предсказать, какими будут эти обриты приблизительно через 462 года. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Modern Physics D.

На протяжении веков было почти невозможно предсказать движение более чем двух космических тел, что известно как задача N-тел (частным случаем является задача трех тел). Лишь в 2018 году ученые Лейденского университета разработали компьютерную программу, исключив влияние ошибок округления на расчеты, что позволило рассчитать движение трех гравитационно взаимодействующих звезд. В новой работе исследователи использовали эту программу для моделирования орбит 27 звезд рядом со сверхмассивной черной дырой в ядре Млечного Пути.

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Оказалось, что хотя звезды остаются на орбитах вокруг черной дыры, эти орбиты хаотичны. Небольшие возмущения, вызванные основными взаимодействиями, немного изменяют траектории тел, однако эти изменения растут экспоненциально. Через какое-то время, известное как время Ляпунова и равное 462 годам плюс-минус 74 года, орбиты звезд становятся непредсказуемыми. Для сравнения время Ляпунова применительно к Солнечной системе примерно равно 12 миллионам лет.

Для описания поведения системы ученые предложили термин «прерывистый хаос» (англ. punctuated chaos), поскольку возмущения в энергии орбит имеют дискретный, резкий характер. Две или три звезды подходят друг к другу слишком близко (на расстояние менее ста астрономических единиц), в результате чего происходит как взаимное притяжение, так и отталкивание. Это не только немного изменяет орбиты, но и вносит возмущение в положение центральной черной дыры, что, в свою очередь, влияет на орбиты всех других звезд. Хаотические вариации могут достигать больших значений в масштабе десятков астрономических единиц.

По словам ученых, результаты исследования впервые доказывают, что хаос в системе из N-тел в действительности имеет физическое происхождение. До сих пор специалистам не удавалось исключить влияние ошибок округления или других проблем в расчетах.

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    Александр Еникеев
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