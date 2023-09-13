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15:23, 13 сентября 2023Путешествия

Американская авиакомпания бросила пассажиров на острове после аварийной посадки

Авиакомпания Delta бросила пассажиров на острове Терсейра на 12 часов без еды

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Американская авиакомпания Delta после аварийной посадки бросила пассажиров на острове на 12 часов без еды и воды. Подробностями истории поделилось издание New York Post.

По данным источника, на борту самолета, следовавшего из Ганы в Нью-Йорк, находились 200 человек. Известно, что во время полета у судна возникла механическая проблема с резервной кислородной системой и ему пришлось сменить курс и сделать остановку на португальском острове Терсейра.

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Пассажиры рейса рассказали, что авиакомпания оставила их на 12 часов в аэропорту, поскольку у них не было необходимых виз для въезда в Португалию. По словам одной из туристок Наны Асанте-Смит (Nana Asante-Smith), сотрудники воздушной гавани обращались с ними как с «вторгшимися тараканами».

«Мы узнали, что нас больше не будут кормить, потому что, по словам представителя аэропорта, Delta сообщила им, что мы уже поели перед приземлением», — пожаловалась Асанте-Смит.

Она добавила, что на просьбу одного из пассажиров получить бутылку воды ему ответили, что попить можно из кранов в туалете. Кроме того, путешественница призналась, что служащая аэропорта посоветовала застрявшим на острове туристам «не начинать революцию» и радоваться, что их самолет не разбился в море.

Ранее авиакомпания Ryanair бросила своих пассажиров в аэропорту Лансароте без еды после внезапной отмены рейса и отказалась объяснять причины. Путешественникам пришлось спать прямо на полу или на багажных лентах.

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    Марина Черняк
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