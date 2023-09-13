Американская авиакомпания бросила пассажиров на острове после аварийной посадки

Авиакомпания Delta бросила пассажиров на острове Терсейра на 12 часов без еды

Американская авиакомпания Delta после аварийной посадки бросила пассажиров на острове на 12 часов без еды и воды. Подробностями истории поделилось издание New York Post.

По данным источника, на борту самолета, следовавшего из Ганы в Нью-Йорк, находились 200 человек. Известно, что во время полета у судна возникла механическая проблема с резервной кислородной системой и ему пришлось сменить курс и сделать остановку на португальском острове Терсейра.

Пассажиры рейса рассказали, что авиакомпания оставила их на 12 часов в аэропорту, поскольку у них не было необходимых виз для въезда в Португалию. По словам одной из туристок Наны Асанте-Смит (Nana Asante-Smith), сотрудники воздушной гавани обращались с ними как с «вторгшимися тараканами».

«Мы узнали, что нас больше не будут кормить, потому что, по словам представителя аэропорта, Delta сообщила им, что мы уже поели перед приземлением», — пожаловалась Асанте-Смит.

Она добавила, что на просьбу одного из пассажиров получить бутылку воды ему ответили, что попить можно из кранов в туалете. Кроме того, путешественница призналась, что служащая аэропорта посоветовала застрявшим на острове туристам «не начинать революцию» и радоваться, что их самолет не разбился в море.

Ранее авиакомпания Ryanair бросила своих пассажиров в аэропорту Лансароте без еды после внезапной отмены рейса и отказалась объяснять причины. Путешественникам пришлось спать прямо на полу или на багажных лентах.

