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18:27, 13 сентября 2023Путешествия

Пьяный турист залез на статую в Европе, повредил ее и попал на видео

Sudinfo: пьяный турист повредил статую у Брюссельской фондовой биржи и попался

Пьяный ирландский турист залез на статую в Брюсселе и повредил ее. Инцидент попал на видео, которым поделилось издание Sudinfo.

Все случилось в ночь с воскресенья, 10 сентября, на понедельник, 11 сентября. Путешественник из Ирландии забрался на монумент у здания Брюссельской фондовой биржи в европейской столице. При спуске вниз он сломал руку статуи XIX века работы бельгийского скульптора Жозефа Жаке (Joseph Jaquet).

Мужчину задержала полиция, от него сильно пахло алкоголем. Теперь ему грозит внушительный штраф. Уточняется, что монумент у биржи только недавно отреставрировали. На восстановление памятника потребовалось 90 миллионов евро (9,3 миллиарда рублей).

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период протрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Мария Борисова
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