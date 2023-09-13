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22:30, 13 сентября 2023Мир

Глава британского комитета по обороне ушел в отставку из-за поста в соцсети

Глава британского комитета по обороне ушел в отставку из-за поста про «Талибан»

Фото: Reuters

Глава комитета по обороне Палаты общин (нижняя палата) британского парламента Тобиас Эллвуд покинул свой пост из-за скандала, вызванного его публикацией в социальной сети X (бывшая Twitter) о необходимости Лондона установить контакты с радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом депутат от правящей Консервативной партии сообщил в заявлении, опубликованном на той же платформе.

Эллвуд отметил, что пожал заявление от отставке с большим сожалением. «Плохая коммуникация этим летом, когда я призвал к большему взаимодействию с Афганистаном, была закономерно раскритикована, что плохо отразилось на комитете», — написал он.

Также Эллвуд подчеркнул, что продолжает верить в поддержку большинства членов возглавляемого им комитета.

По информации телеканала Sky News, 4 из 11 членов комитета по обороне поддержали проведение вотума о доверии Эллвуду, а процедура голосования была намечена на 14 сентября.

Ранее Тобиас Эллвуд выразил предположение, что британская армия может располагать менее чем 50 исправными танками Challenger 2 из-за многолетней политики сокращения оборонных расходов.

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    Екатерина Подвигина
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