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11:54, 13 сентября 2023Забота о себе

Диетолог назвала идеальное средство от похмелья

Диетолог Керрисон назвала идеальным средством от похмелья кимчи и чайный гриб

Фото: Jorge Silva / Reuters

Сертифицированный диетолог Люси Керрисон назвала ферментированные продукты идеальным средством от похмелья. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Керрисон заявила, что жирная или жареная пища не поможет избавиться от головной боли, тошноты и чувства разбитости, которыми сопровождается похмелье. Тем, кто страдает от последствий злоупотребления крепкими спиртными напитками, она посоветовала употреблять в пищу ферментированные продукты, такие как кимчи, чайный гриб или кефир. Они восстановят микрофлору кишечника и здоровье печени, которые ответственны за выведение алкоголя из организма и, следовательно, сокращают продолжительность похмелья.

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Кроме того, в ферментированных продуктах содержатся полезные дрожжи и бактерии, помогающие справиться с обезвоживанием, которое и стоит за многими симптомами похмелья, добавила Керрисон.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Наталья Обрядина
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