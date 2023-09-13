Москвичам предложили заказывать икру частными самолетами

«Москвич Mag»: москвичам станет доступна доставка еды самолетом за 10 млн рублей

Москвичи и жители ближнего Подмосковья смогут заказать себе набор блюд морской кухни с доставкой на частном самолете из одного из ресторанов Сочи, сообщает «Москвич Mag».

В предлагаемый сет входят тарталетка с тунцом и черной икрой, авокадо с крабовым мясом, запеченный со спаржей лук-порей, стейк из чилийского сибаса с васаби, язык теленка со спаржей и лимонный тарт. Стоимость набора составляет 11 тысяч рублей. В ресторане пообещали приготовить блюда при клиентах.

Цена доставки частным самолетом составляет 9,98 миллиона рублей. В стоимость входит не только транспортировка продуктов, но и доставка поваров и коллекционной посуды для сервировки. Также цена учитывает гонорар шеф-повару заведения Илье Захарову и его сотрудникам. Еду привезут через двое суток после оформления заказа, при этом полет может быть перенесен из-за непогоды.

Захаров назвал заказ сета «эмоциональным поступком, который не стоит рассматривать с точки зрения бытовых и рациональных принципов». Своих клиентов он определил как «страстных ценителей высокой кухни».

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