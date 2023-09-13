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01:14, 14 сентября 2023Мир

Венгрия обвинила Украину в высокой инфляции в стране

Венгрия объяснила высокую инфляцию решением Украины о плате за транзит нефти

Фото: Luis Cortes / Reuters

Правительство Венгрии обвинило Украину в высокой инфляции в стране. Такое заявление сделал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает портал Origo.

Он пояснил, что Украина увеличила плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в пять раз. Из-за этого цены на топливо начали резко расти, а инфляция увеличилась по меньшей мере на 0,5 процентных пункта за последние два месяца. По словам Гуйяша, решение Киева противоречит рекомендациям и привело к росту инфляции по меньшей мере на полпроцента за последние два месяца.

О намерении Украины удвоить доход от транзита нефти стало известно 25 марта. Повышение станет уже вторым за год — в январе тариф вырос на 18,3 процента, до 13,6 доллара за тонну. В Киеве объясняли такое требование необходимостью постоянного восстановления инфраструктуры, которая разрушается в результате боевых действий на территории страны.

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    Марина Совина
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