Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:04, 13 сентября 2023Путешествия

В Госдуме предложили закрыть «Уральские авиалинии»

Депутат Госдумы Селезнев предложил лишить «Уральские авиалинии» лицензии
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат Валерий Селезнев предложил в Telegram закрыть авиакомпанию «Уральские авиалинии».

По его словам, размер компенсации «за испуг» всем пассажирам севшего в поле Airbus составит 15,9 миллиона рублей. Селезнев возмутился, что для одной из крупнейших авиакомпаний страны с оборотом в десятки миллиардов в год эта выплата «копеечная».

«А вообще, пилотов нужно, безусловно, к награде за мужество, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — написал депутат.

Материалы по теме:
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году?Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
30 мая 2023
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?
12 сентября 2023

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник раскритиковал экипаж экстренно севшего в поле Airbus A320 и назвал летчиков идиотами. По словам эксперта, пилотам лайнера повезло, что они нашли пшеничное поле.

Летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области 12 сентября. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту лайнера находился 161 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. О чем они договорились и как отреагирует Запад?

    Движение по Крымскому мосту восстановили спустя почти четыре часа

    Россиянам назвали способ правильного хранения помидоров в квартире

    Звезда Comedy Club опроверг информацию о потребовавшейся ему помощи врачей

    Пережившие развод люди перечислили первые признаки распада брака

    На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь

    Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по «Смешарикам»

    В Азербайджане заявили о застопорившимся заключении мирного договора с Арменией

    Нефтегазовые скважины в российской Арктике предложили бурить по-новому

    Премьер Румынии призвал не беспокоиться из-за обломков дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости