Мутко предложил усложнить программы льготных ипотек

Мутко: надо ввести программу отключаемых льгот по ипотеке при ставке выше 10 %

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил ввести в России отключаемую льготную ипотеку, передает ТАСС.

По задумке, кредиты будут субсидироваться, если ключевая ставка ЦБ будет превышать 10 процентов годовых. Мутко считает, что это поможет застройщикам и покупателям, добавит им уверенности и позволит создавать долгосрочные инвестиционные стратегии даже в случае внешних шоков.

Эксперты уверены, что такая мера еще больше усложнит ситуацию на ипотечном рынке. В настоящее время он уже перегружен разными адресными программами, что снижает управляемость и возможности прогнозирования.

По итогам внепланового заседания 15 августа совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 3,5 процентного пункта, до 12 процентов годовых. Планка оказалась максимальной с мая прошлого года. Регулятор объяснил свое решение стремлением вернуть инфляцию к 4 процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.