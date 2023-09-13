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15:07, 13 сентября 2023Экономика

Старение населения Китая объяснили

Китайский демограф Ду Пэн объяснил старение населения КНР развитием страны

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Старение население Китая стало результатом активного экономического развития страны. Об этом заявил заместитель ректора Народного университета Китая, директор института геронтологии и один из ведущих демографов КНР Ду Пэн, его слова приводит РИА Новости.

Он объяснил, что по этой причине Китай придерживается «позитивного отношения к вопросам старения населения». Ду Пэн напомнил, что после образования Китайской Народной Республики в 1949 году средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет, сейчас же она превысила 78 лет. При этом число доживших до 100 лет людей в Китае в 2020 году было 118,8 тысячи, что больше, чем в США и Японии (100 и 90 тысяч соответственно).

В конце августа демограф спрогнозировал, что проблема стареющего населения в Китае усугубится в ближайшее десятилетие. Ду Пэн ожидает, что ежегодно число граждан старше 60 лет будет расти на 10 миллионов в год и к 2050 году достигнет 520 миллионов, или 37,8 процента населения.

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В прошлом году в КНР было зарегистрировали самое низкое число рождений в современной истории страны — 9,56 миллиона человек, а также рекордно низкое число браков — 6,833 миллиона, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет.

В 2022 году население Китая сократилось впервые за 60 лет со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год. По данным Государственного статистического управления КНР, число жителей страны снизилось до 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч человек меньше, чем в конце 2021 года.

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