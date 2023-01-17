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09:46, 17 января 2023Мир

Население Китая сократилось впервые за 60 лет

Китайский Госстат сообщил о сокращении населения впервые за 60 лет

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, опубликованный Государственным статистическим управлением КНР.

Согласно ведомственным данным, число жителей Китая снизилось до 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч человек меньше, чем в конце 2021 года. «В 2022 году число новорожденных составило 9,56 миллиона, коэффициент рождаемости составил 6,77 промилле. Количество смертей достигло 10,41 миллиона, коэффициент смертности составил 7,37 промилле», — сказано в докладе.

Отмечается, что около 15 процентов (209,78 миллиона) населения — граждане старше 65 лет. Число людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составило 875,56 миллиона — около 62 процентов от общей численности.

Ранее стало известно, что Индия может обогнать Китай по численности населения уже весной 2023 года. Так, по прогнозам ООН, Индия станет самой густонаселенной страной в мире уже 14 апреля. Демографический всплеск на территории островного государства начался примерно в 2010-х. По оценке специалистов, он продолжится до 2050-х, а пик придется на следующее десятилетие.

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Виктория Кондратьева
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