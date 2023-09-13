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08:57, 13 сентября 2023Мир

В ЕС призвали скорее принять Украину и Молдавию в объединение

Bloomberg: глава ЕК призвала скорее принять Украину и Молдавию в ЕС

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Необходимо скорее принять Украину и Молдавию в Европейский союз (ЕС), с таким призывом выступила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит Bloomberg.

По данным источников, председатель ЕК в этом месяце заявила послам ЕС, что блоку необходимо расширить свои границы в новых геополитических реалиях. По ее словам, Украине и Молдавии необходимо предоставить членство, чтобы не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока.

Этим двум странам и еще пяти балканским, подавшим заявку на вступление в объединение, необходимо провести реформы в соответствии с требованиями блока. Ожидается, что в октябре Еврокомиссия объявит, будет ли она рекомендовать начать официальные переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в члены ЕС.

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    Анастасия Заикина
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