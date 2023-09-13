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21:30, 13 сентября 2023Мир

В Голландии раскритиковали поставки снарядов с ураном на Украину

Правозащитник де Йонге: поставки Украине снарядов с ураном бесчеловечны

Решение американской стороны поставить Украине снаряды с обедненным ураном представляет угрозу для планеты. Такое мнение выразил голландский правозащитник Якоб де Йонге в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул опасность таких боеприпасов, напомнив о последствиях их использования в Ираке. «Было много сообщений о том, как дети потом рождались без тех или иных конечностей. Я не эксперт в этом вопросе, но я считаю, что поставка таких вооружений очень опасна и цинична», — заявил правозащитник.

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    Марина Совина
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