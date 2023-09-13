В Голландии раскритиковали поставки снарядов с ураном на Украину

Правозащитник де Йонге: поставки Украине снарядов с ураном бесчеловечны

Решение американской стороны поставить Украине снаряды с обедненным ураном представляет угрозу для планеты. Такое мнение выразил голландский правозащитник Якоб де Йонге в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул опасность таких боеприпасов, напомнив о последствиях их использования в Ираке. «Было много сообщений о том, как дети потом рождались без тех или иных конечностей. Я не эксперт в этом вопросе, но я считаю, что поставка таких вооружений очень опасна и цинична», — заявил правозащитник.