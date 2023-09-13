Володин назвал причину начала политики ЕС и США по сдерживанию России

Володин: ЕС и США начали политику по сдерживанию России из-за ее развития

Страны Евросоюза (ЕС) и США начали политику по сдерживанию России тогда, когда страна начала развиваться. Такую причину антироссийских ограничений назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«В бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства в мире США и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций. А сейчас делают то, что раньше всем казалось невозможным», — написал политик.

Володин привел в пример запрет для россиян ввозить в ЕС смартфоны, авто и шампуни. По мнению парламентария, антироссийские ограничения ударили по тем, кто их вводил, и оказались неэффективными.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что США проводят политику давления на своих союзников и партнеров. По его мнению, у Вашингтона нет друзей, а есть только собственные интересы. Во внешней политике нельзя делать шаги, которые могут противоречить интересам других стран, как это делает Запад, считает глава государства.

