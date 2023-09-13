Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 13 сентября 2023Россия

Володин назвал причину начала политики ЕС и США по сдерживанию России

Володин: ЕС и США начали политику по сдерживанию России из-за ее развития
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Страны Евросоюза (ЕС) и США начали политику по сдерживанию России тогда, когда страна начала развиваться. Такую причину антироссийских ограничений назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«В бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства в мире США и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций. А сейчас делают то, что раньше всем казалось невозможным», — написал политик.

Володин привел в пример запрет для россиян ввозить в ЕС смартфоны, авто и шампуни. По мнению парламентария, антироссийские ограничения ударили по тем, кто их вводил, и оказались неэффективными.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что США проводят политику давления на своих союзников и партнеров. По его мнению, у Вашингтона нет друзей, а есть только собственные интересы. Во внешней политике нельзя делать шаги, которые могут противоречить интересам других стран, как это делает Запад, считает глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе крылатыми ракетами. Пострадали 24 человека, повреждены два корабля

    В МИД анонсировали встречу Лаврова с генсеком ООН

    Бывшую заведующую российским детсадом заподозрили в миллионом хищении

    В ЕС призвали скорее принять Украину и Молдавию в объединение

    Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Китая в Москве

    В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь терактом

    Стало известно о повреждениях после уничтожения дрона над химзаводом под Тверью

    Жителей России предупредили о сильной магнитной буре

    Власти назвали срок подъема верхней планки дальневосточной ипотеки

    Военный эксперт рассказал о ситуации на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости