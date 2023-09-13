В Госдуме предложили ввести новые выплаты семьям с детьми

Депутат ГД РФ Останина предложила выплачивать пособия семьям с детьми до 18 лет

В Госдуму внесли законопроект о выплате пособий нуждающимся семьям, дети в которых не достигли совершеннолетнего возраста. С такой инициативой выступила председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

В пояснительной записке к документу говорится, что целесообразно внести в законодательство изменение и увеличить возраст ребенка, на которого назначается пособие, до 18 лет. Почему нам говорят, что пособие на ребенка выплачивается с момента его рождения до 17 лет, а по факту — до 16 лет включительно? Разве в семейном законодательстве возраст ребенка — не 18 лет?» — подчеркнула Останина.

По мнению депутата, внесение изменений в соответствии с ее предложением поспособствует восстановлению социальной справедливости и повышению уровня социальной защищенности семей с детьми.

Ранее Нина Остатина предложила снять ограничения на использование маткапитала. «Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами», — сказала она. Депутат добавила, что семьи могли бы использовать средства материнского капитала на покупку отечественных автомобилей.

