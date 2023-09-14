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14:17, 14 сентября 2023Мир

Путин принял предложение Ким Чен Ына посетить КНДР

Песков: Путин с благодарностью принял предложение Ким Чен Ына посетить КНДР

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин с благодарностью принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение. И дальше все согласования пройдут по дипломатическим каналам», — сказал официальный представитель Кремля.

13 сентября состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.

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    Семен Александров
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