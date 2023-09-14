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20:28, 14 сентября 2023Мир

Посольство США ответило на высылку из России двух сотрудников

Посольство США пообещало соответствующий ответ на высылку из РФ двух дипломатов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Посольство США ответило на признание Россией двух дипломатов персонами нон грата и пообещало соответствующий ответ на их высылку из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала», — заявили в дипмиссии. В американском посольстве добавили, что власти США «ответят на это должным образом».

Ранее в здание МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, ей был объявлен «жесткий демарш» с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна.

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