Посольство США ответило на высылку из России двух сотрудников

Посольство США пообещало соответствующий ответ на высылку из РФ двух дипломатов

Посольство США ответило на признание Россией двух дипломатов персонами нон грата и пообещало соответствующий ответ на их высылку из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала», — заявили в дипмиссии. В американском посольстве добавили, что власти США «ответят на это должным образом».

Ранее в здание МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, ей был объявлен «жесткий демарш» с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна.