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19:07, 14 сентября 2023Спорт

«Авангард» победил «Адмирал» в овертайме матча КХЛ

«Авангард» победил «Адмирал» со счетом 4:3 в овертайме матча КХЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Омский «Авангард» победил «Адмирал» из Владивостока в овертайме матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Омске и в основное время завершилась со счетом 3:3: Во втором тайме форвард хозяев Михаил Беляев оформил дубль, однако затем Прохор Корбит, Даниил Гутик и Тайлер Граовац поразили ворота «Авангарда» и вывели гостей вперед. Гол Владимира Ткачева за полторы минуты до конца игры перевел матч в овертайм. Победную шайбу забросил Рид Буше.

В следующем матче «Авангард» примет дома «Нефтехимик» 16 сентября. Встреча начнется в 13:30 по московскому времени. «Адмирал» в этот же день сыграет на выезде с «Барысом». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по Москве.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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