Инфляция в Аргентине достигла максимума за 32 года

FT: месячная инфляция в Аргентине достигла 32-летнего максимума

Месячный уровень инфляции в Аргентине достиг 32-летнего максимума и составил 12,4 процента, передает Financial Times со ссылкой на данные статистического агентства Indec.

В июле месячный уровень инфляции составлял 6,3 процента. Рост потребительских цен в августе оказался максимальным с 1991 года. Годовая инфляция также оказалась рекордной с августа 1991 года. Она ускорилась до 124,4 процента со 113,4 процента в июле.

Эксперты связывают ухудшение ситуации в экономике с победой на праймериз либертарианца Хавьея Милея. Рынки отреагировали на неопределенность в отношении грядущих октябрьских выборов, а также на план Милея по долларизации экономики страны (замены национальной валюты песо долларом США).

Стоимость продовольствия и безалкогольных напитков в августе повысилась на 15,6 процента по отношению к июлю, когда рост составил 5,8 процента, уточняет «Интерфакс». Жилье и коммунальные услуги подорожали на 9,1 процента (в июле — на 4 процента), одежда и обувь — на 9,1 процента (в июле — на 3 процента).

Цены в ресторанах и гостиницах выросли на 12,4 процента (7,5 процента в июле), медицинские и образовательные услуги подорожали на 15,3 процента (в июле — на 9 процентов) и 8,7 процента (в июле — на 6,1 процента). Однако стоимость алкоголя и табачных изделий снизилась с 8,5 процента в августе с 9 в июле, услуги связи подешевели до 4,5 процента с 12,2 процента в июле.

Годовой рост цен в Аргентине преодолел отметку в 100 процентов в феврале 2023 году — тогда он достиг 102,5 процента.