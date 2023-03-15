Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:25, 15 марта 2023Экономика

Рост цен в Аргентине превысил 100 процентов

INDEC: инфляция в Аргентине превысила 100% впервые с 1991 года
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В феврале годовая инфляция в Аргентине ускорилась до 102,5 процента, свидетельствуют данные Национального института статистики и переписей (INDEC) страны.

По сравнению со статистикой предыдущего месяца уровень инфляции повысился на 6,6 процента. Главным драйвером роста цен стали продовольственные продукты и безалкогольные напитки, они подорожали на 9,8 процента. Сильнее всего поднялись цены на говядину — основной продукт питания местного населения. Также на 7,8 процента выросла стоимость услуг связи, на 7,5 процента — отелей и ресторанов.

Рост цен в феврале перешел отметку в 100 процентов впервые с 1991 года, когда экономика страны восстанавливалась после гиперинфляции в 3000 процентов в конце 1980-х, и на 0,6 процентного пункта превысил ожидания аналитиков, указывает Bloomberg. Экономический аналитик Адриана Дупита объяснила, что одной из главных причин ускоряющейся инфляции является слабая налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика страны. Тщетные попытки обуздать рост цен останавливают рост зарплат, притом что в стране почти 40 процентов населения живет за чертой бедности.

Материалы по теме:
США предупредили об угрозе краха экономики из-за банкротства SVB
США предупредили об угрозе краха экономики из-за банкротства SVB
13 марта 2023
Американский фондовый рынок обвалился
Американский фондовый рынок обвалился
13 марта 2023

Такие показатели означают, что рецессия в Аргентине с большей вероятностью усугубится в преддверии президентских выборов осенью этого года. По прогнозу аналитиков, экономика страны сократится на 3 процента в 2023 году.

С начала 2022 года в Аргентину прибыли более 22 тысяч россиян, сообщало в начале марта Министерства иммиграции Аргентины. Однако 60 процентов из них уже покинули страну. Агентство Bloomberg писало, что приток высококвалифицированных россиян может помочь стране восполнить дефицит, образовавшийся в результате переезда образованных людей в Европу в последние годы, чтобы избежать экономического краха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ
На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей
В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом
Metallica купила завод по производству винила
Подтверждена связь между глобальным потеплением и усилением засух
Папа Римский призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре
В ДНР заявили о контроле около половины Артемовска российскими военными
На востоке России часть пунктов выдачи Wildberries присоединилась к забастовке
В Госдуме сообщили о пропавших из-за несчастного случая военных
В США предложили отказаться от российских реакторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.