Рост цен в Аргентине превысил 100 процентов

INDEC: инфляция в Аргентине превысила 100% впервые с 1991 года

В феврале годовая инфляция в Аргентине ускорилась до 102,5 процента, свидетельствуют данные Национального института статистики и переписей (INDEC) страны.

По сравнению со статистикой предыдущего месяца уровень инфляции повысился на 6,6 процента. Главным драйвером роста цен стали продовольственные продукты и безалкогольные напитки, они подорожали на 9,8 процента. Сильнее всего поднялись цены на говядину — основной продукт питания местного населения. Также на 7,8 процента выросла стоимость услуг связи, на 7,5 процента — отелей и ресторанов.

Рост цен в феврале перешел отметку в 100 процентов впервые с 1991 года, когда экономика страны восстанавливалась после гиперинфляции в 3000 процентов в конце 1980-х, и на 0,6 процентного пункта превысил ожидания аналитиков, указывает Bloomberg. Экономический аналитик Адриана Дупита объяснила, что одной из главных причин ускоряющейся инфляции является слабая налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика страны. Тщетные попытки обуздать рост цен останавливают рост зарплат, притом что в стране почти 40 процентов населения живет за чертой бедности.

Такие показатели означают, что рецессия в Аргентине с большей вероятностью усугубится в преддверии президентских выборов осенью этого года. По прогнозу аналитиков, экономика страны сократится на 3 процента в 2023 году.

С начала 2022 года в Аргентину прибыли более 22 тысяч россиян, сообщало в начале марта Министерства иммиграции Аргентины. Однако 60 процентов из них уже покинули страну. Агентство Bloomberg писало, что приток высококвалифицированных россиян может помочь стране восполнить дефицит, образовавшийся в результате переезда образованных людей в Европу в последние годы, чтобы избежать экономического краха.