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13:37, 14 сентября 2023Бывший СССР

В Грузии отказались пускать россиян и белорусов на фестиваль рекламы

В Батуми на фестиваль Ad Black Sea 2023 отказались пускать россиян и белорусов

Фото: Unsplash

На международный фестиваль рекламы Ad Black Sea 2023 в Батуми отказались пускать россиян и белорусов. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает РИА Новости.

В администрации фестиваля отметили, что ограничение касается как представителей компаний из этих стран, так и отдельных граждан. Там также уточнили, что при покупке абонементов на сайте мероприятия в списке государств не значатся Россия и Белоруссия, а при входе необходимо будет предоставить паспорта или ID карты. «Для граждан этих двух стран доступ на фестиваль, к сожалению, закрыт», — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. При этом он отметил, что россиянам необходимо ехать туда как индивидуальным атлетам.

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    Георгий Нестеров
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